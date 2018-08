Heidelberg-Kirchheim. (pol/rl) Zu einem Einbruch in einer Zahnarztpraxis im Schlosskirschenweg kam es in der Nacht zum Mittwoch. Der Täter hebelte ein Fenster auf und durchsuchte danach die Schubladen und Regale in der Praxis. Nach Angaben der Ärztin wurde allerdings nichts entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich unter der 06221/34180 an das ermittelnde Polizeirevier Heidelberg-Süd zu wenden.