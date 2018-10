Heidelberg. (pol/mare) In der Nacht auf Mittwoch sind Unbekannte in ein Herrenmoden-Geschäft in der Hauptstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, haben sie Kleider im Wert von mehr als 20.000 Euro gestohlen.

Die Täter bohrten dabei den Schließzylinder der Eingangstür auf und entriegelten sie so. Sie stahlen ausschließlich Kleidungsstücke, die nach ersten Erkenntnissen in Plastiksäcken verpackt wurden.

Da so viele Kleider gestohlen wurden, geht die Polizei davon aus, dass die Einbrecher ihre Beute mit einem Auto weggeschafft haben. Die Beamten suchen aber nach Zeugen, die die Annahmen bestätigen können.

Als Tatzeitraum kommt Dienstagabend ab 18.30 Uhr bis Mittwochfrüh gegen 6.45 Uhr in Frage. Wer Hinweise geben kann, kann sich unter Telefon 06221/991700 mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte in Verbindung setzen.