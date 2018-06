Heidelberg. (pol/mare) In der Nacht zum Donnerstag versuchten Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Theaterstraße brachial einzubrechen. Wie die Polizei meldet, sind im Gebäude auch Geschäfte, Büros sowie Wohneinheiten.

Die Aufhebelversuche an der Hauseingangstür sowie an Geschäftseingangstüren schlugen allerdings fehl, sodass die Einbrecher von ihrem Vorhaben abließen und sich entfernten.

Am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr bemerkte der Hauseigentümer die beschädigten Türen und alarmierte die Polizei. Als Tatzeit dürfte demnach 2 bis 7.30 Uhr Donnerstagfrüh in Frage kommen.

Bisherigen Angaben zufolge entstand ein Schaden von 2000 Euro. Zeugen oder Anwohner, die zur besagten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Telefon 06221/991700, zu melden.