Heidelberg. (pol/van) Ein ungewöhnlicher Einbruch hat am Dienstagabend die Polizei beschäftigt. Ein Unbekannter hat sich offenbar in einem Möbelhaus in der Hertzstraße vor der Schließung versteckt und sich einsperren lassen. Gegen 21 Uhr löste er dann im Bereich der Haushaltswarenabteilung einen Alarm aus. Wie die Polizei berichtet stahl der Langfinger einige Kissen- und Bettbezüge sowie mehrere Komplettgarnituren.

Der unbekannte Täter hatte vermutlich zum Abtransport seines Diebesguts von Innen das Fenster geöffnet. Noch bevor der Sicherheitsdienst vor Ort eintraf, hatte sich der Dieb schon aus dem Staub gemacht. Der genaue Diebstahlschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern, er dürfte sich aber auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Telefon 06221/3418-0 zu melden.