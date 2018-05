Heidelberg. (pol/mare) Am frühen Sonntag zwischen 1.30 Uhr und 5.30 Uhr wurde in der Bergheimer Straße in Höhe der Mittermaierstraße in eine Tanzschule eingebrochen. Das berichtet die Polizei.

Der oder die Täter hebelten gewaltsam ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt ins Innere. Mehrere Räume wurden von den Unbekannten durchsucht. Neben mehreren hundert Euro Bargeld ließen die Einbrecher noch einen Computer samt Zubehör von noch unbekanntem Wert mitgehen. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Telefon 06221/991700 zu melden.