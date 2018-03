Heidelberg. (pol/mare) Bislang Unbekannte haben sich in der Nacht zum Samstag auf noch nicht geklärte Art und Weise Zugang zu einem Blumenladen in der Heidelberger Weststadt verschafft. Aus einem Schrank im Aufenthaltsraum entwendeten sie zwei Geldkassetten, in denen sich Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro befanden. Weitere Utensilien blieben von ihnen unberührt.

Anhand bislang ausgewerteter Aufzeichnungen hielten sich kurz nach 1 Uhr zwei Personen in dem Verkaufsraum in der Bahnhofstraße auf. Angestellte stellten die nicht verschlossene Eingangstür am Samstagmorgen fest und alarmierten die Polizei.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Telefon 0 62 21 / 99 17 00, in Verbindung zu setzen.