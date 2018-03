Heidelberg. (pol/gun) Einbrecher sind in der Nacht auf Donnerstag in ein Mehrparteienhaus in der Karlsruher Straße eingestiegen und haben über 500 Euro aus einem Büro erbeutet. Das schreibt die Polizei.

Die Täter gelangten über den Haupteingang ins Haus und hebelten die gläserne Tür zum Büro auf, die dabei komplett zerstört wurde. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die zwischen Mittwochabend (20.30 Uhr) und Donnerstagmorgen (kurz nach 7 Uhr) etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Telefon 06221/34180 zu melden.