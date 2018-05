Heidelberg. (pol/van) Ein kriminelles Duo hatte es am Dienstag gegen 14.10 Uhr auf ein Hotel in der Rohrbacher Straße/Ecke Bergheimer Straße abgesehen. Das berichtet die Polizei.

Das Pärchen betrat gemeinsam die Hotellobby und erkundigte sich an der Rezeption nach einem Zimmer. Die Frau übergab ihrem Partner ihre Handtasche und ließ sich von einer Hotelangestellten im Obergeschoss eines der Zimmer zeigen. Deren Komplize blieb währenddessen in der Lobby und durchwühlte in einem unbeobachteten Moment an der Rezeption mehrere Schubladen. Dabei stieß er auf das Sparschwein, steckte sich dieses in die Handtasche und verließ das Hotel.

Als die Angestellte dann mit der Unbekannten wieder in die Lobby zurückkehrte, bemerkte sie sofort das Fehlen der Spardose. Die Angestellte sprach die Frau auf das Verschwinden des Mannes an, woraufhin diese die Flucht ergriff. Im Sparschwein befand sich Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Der Tatverdächtige soll etwa 30 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein. Er soll dunkle Haare sowie eine kräftige Statur haben. Er trug ein helles Kurzarmhemd, eine kurze helle Hose, eine beigefarbene Basecap und eine verspiegelte Sonnenbrille. Er sprach nach Angaben der Beamten Deutsch mit Akzent.

Bei der Tatverdächtigen handelt es sich um eine Frau im Alter von etwa 30 bis 35 Jahren. Sie soll eine schlanke Statur und kurze, dunkle Haare haben. Die Frau trug ein lilafarbenes T-Shirt, eine 7/8-Hose und dunkle Sportschuhe. Sie sprach akzentfrei Deutsch, so die Beamten.

Hinweise gehen an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Telefon 06221/99-1700.