Heidelberg. (pol/mare) Am helllichten Tag stahl am Mittwoch ein dreister Dieb das Fahrrad eines Vaters vor einer Bäckerei in der Jahnstraße. Das teilt die Polizei mit.

Der 44-Jährige dachte sich nichts dabei, als er sein Fahrrad gegen 13 Uhr unverschlossen vor dem Laden in der Nähe der Einmündung zur Humboldtstraße abstellte. Während er mit seinem Sohn in der Bäckerei einkaufen war, schlug der Dieb zu und floh mit dem Fahrrad über die Posseltstraße in Richtung Neckarwiese.

Der Vater wurde noch von einer Zeugin auf den Diebstahl hingewiesen. Der 44-Jährige rannte dem Dieb noch hinterher, konnte ihn aber nicht mehr einholen.

Der Dieb soll ein großer, schlanker Mann mit dunkler Haarfarbe und gepflegtem Erscheinungsbild sein. Er trug laut Zeugen blaue Jeans und ein dunkelblaues Polohemd mit einer gelben Stickerei auf der Vorderseite.

Beim gestohlenen Rad handelt es sich um ein rot-schwarzes Trekking-Rad mit angebauter Fahrradkupplung für Anhänger. Zeugen melden sich unter Telefon 06221/45690 beim Polizeirevier Heidelberg-Nord.