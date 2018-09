Heidelberg. (pol/mare) In der Schlierbacher Landstraße hat sich am Montag zur Mittagszeit ein Verkehrsunfall ereignet. Das berichtet die Polizei.

Eine 63-Jährige fuhr gegen 12.15 Uhr mit ihrem Renault auf der Schlierbacher Landstraße in Richtung Universitätsklinikum. An der Einmündung "Am Grünen Hag" hielt sie an einer roten Ampel an.

Ein hinter ihr fahrender 35-Jähriger bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Citroen auf den Renault auf. Beim Aufprall verletzen sich die beiden Insassinnen des Renaults und der 35-Jährige leicht.

Beide Autos waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 18.000 Euro.