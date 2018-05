Heidelberg (pol/fjm) Zwei junge Männer haben einer Frau am Sonntagabend, gegen 21.30 Uhr, auf der Neckarwiese ihre Handtasche geklaut. Weit kamen sie damit jedoch nicht.

Nachdem die Beiden die Handtasche in einem günstigen Moment von der Bank, auf der die Frau saß, geklaut hatten, flüchteten die Männer laut Polizei in Richtung Bleichstraße. Die Geschädigte hatte den Diebstahl aber bereits gemerkt, ihr Mann nahm die Verfolgung der Täter auf. Er konnte sie einholen und nach einigem Hin- und Herzerren die Tasche wieder in seinen Besitz bringen.

Die Männer flüchteten in Richtung Ladenburger Straße. Eine Fahndung der Polizei im Stadtgebiet verlief ergebnislos. Die Überprüfungen dauern noch an.

Die Polizei hat folgende Beschreibung des Duos veröffentlicht: etwa 20 bis 25 Jahre alt, kurze, dunkle Haare, sehr schlanke Statur. Einer der Männer trug ein weißes T-Shirt, der andere war mit langer Hose und schwarzer Jacke bekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel. 06221/4569-0, zu melden.