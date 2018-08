Heidelberg. (pol/mare) Bei einem Einbruch am helllichten Tag in ein Beauty-Studio in der Friedrich-Ebert-Anlage am Samstag zwischen 16 und 17.30 Uhr entwendeten die Täter mehrere hochwertige Laser im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro sowie etwas Bargeld. Das berichtet die Polizei.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Beamten wurde die Eingangstür mit einem Plakat abgedeckt und die Glasscheibe eingeschlagen. Aus dem Studio wurden insgesamt fünf Laser mit einem Gewicht von je rund 80 Kilogramm abtransportiert.

Aufgrund von Zeugenhinweisen kommt als Transportfahrzeug ein schwarzer/dunkelblauer Kleinlaster oder VW-Bus in Frage. Bereits in den Morgenstunden war einem Anwohner ein verdächtiges Auto in der Nähe aufgefallen, eventuell haben die Täter das Studio zuvor beobachtet.

Weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06221/991700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.