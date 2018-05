Heidelberg. (pol/fjm) Zweimal haben am Dienstagabend zwischen 18.20 und 22.15 Uhr unbekannte Täter Gegenstände aus geparkten Autos geklaut. Aus einem in der Poststraße in Höhe der Sparkasse abgestellten schwarzen Mazda entwendeten sie unter anderem einen Acer-Laptop, einen Rucksack, eine Tasche mit Kleidungsstücken und eine Schminktasche im Gesamtwert von weit über 1000 Euro.

Laut Polizei entriegelten die Täter eine Tür des Autos möglichwerweise durch einen Griff durch ein geöffnetes Seitenfenster. Danach hätten sie den Mazda auch wieder verriegelt.

Einen Rucksack sowie zwei Geldbeutel stahlen Unbekannte zwischen 19.45 Uhr und 20.40 Uhr aus einem auf dem Parkplatz des Königstuhl geparkten weißen VW Golf. Dort schlugen sie eine Seitenscheibe ein, um die Tür öffnen zu können. Was sich im Einzelnen in der Tasche und den Geldbeuteln befand, ist laut Polizei noch nicht geklärt.

Zeugen werden in beiden Fällen gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel. 06221/99-1700, zu melden.