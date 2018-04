Heidelberg. (pol/mare) Kleine Verwechslung, großer Schaden - das sit einer Seniorin am Mittwoch passiert, wie die Polizei mitteilt.

Am Mittwochnachmittag war eine ältere Dame mit ihrem BMW auf der Bundesstraße B37 in Richtung Karlstor unterwegs. Gegen 14.30 Uhr wollte sie kurz vor dem Neckarmünzplatz rechts an den Fahrbahnrand fahren.

Dabei, so die ersten Erkenntnisse, muss sie offenbar das Bremspedal mit dem Gaspedal verwechselt haben. Dies hatte zur Folge, dass sie auf ein geparktes Fahrzeug prallte und dieses auf sieben weitere Fahrzeuge schob. Während die Frau unverletzt blieb, entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von mehreren Zehntausend Euro.