Heidelberg. (pol/gun) In der Nacht auf Dienstag hat verbranntes Essen im Heidelberger Boxbergring einen Feuerwehreinsatz verursacht. Wie die Polizei schreibt, löste gegen 0.35 Uhr die starke Rauchentwicklung den Brandalarm in einer der Wohnungen aus.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte waren die Hausbewohner bereits ins Freie geflüchtet, äußerten aber den Verdacht, dass sich noch ein 73-Jähriger in den Räumen aufhalten könnte. Die Feuerwehr fand den leichtverletzten Mann in der völlig verrauchten Wohnung. Er wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in eine Heidelberger Klinik eingeliefert. Sachschaden entstand nicht.