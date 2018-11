Heidelberg-Boxberg. (pol/rl) Von einem Exhibitionisten auf einem Spielplatz belästigt wurden drei Kinder am Samstagnachmittag. Laut Polizeibericht spielten die zwischen 7 und 9 Jahre alten Kinder gegen 15.30 Uhr auf dem Spielplatz an der Straße "Am Waldrand" nahe der Waldparkschule. Dabei beobachteten sie einen älteren Mann, der seine Hose herunterließ und sein Geschlechtsteil entblößte. Die Kinder rannten sofort weg und berichteten den Vorfall dem Betreuer einer Jugendeinrichtung, der sofort die Polizei verständigte. Die Fahndung nach dem Täter rund um den Spielplatz verlief jedoch ergebnislos.

Der älteren Mann soll etwa 1,75 Meter groß sein, "arabisch" aussehen und hatte einen Vollbart, der am Kinn etwas länger war. Er hatte grau-schwarze Haare, trug eine Jacke, dunkelblaue Jeans und Sportschuhe. Auf dem Kopf hatte er eine Schildkappe mit rotem Stern.

Zeugen können sich unter der 0621/174-4444 bei der Polizei melden.