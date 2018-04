Heidelberg. (pol/rl) Mit einem Messer bedroht und beraubt wurde eine 29-jährige Frau in den Nähe des Europäischen Laboratoriums für Molekularbiologie (EMBL) am Freitagmorgen. Laut Polizeibericht war die Frau gegen 7.35 Uhr mit dem Bus auf den Boxberg gefahren und ging danach auf einem beleuchteten Fußweg durch den Wald vom Boxbergring zu ihrer Arbeitsstelle in der Meyerhofstraße.

Noch im Wald kurz vor der Meyerhofstraße, traf sie auf einen Mann, der sie mit einem Messer bedrohte und ihre Geldbörse forderte. Als der Mann seine Beute hatte, flüchtete er zu Fuß über einen Waldweg in Richtung Forstquelle. In der Geldbörse befanden sich eine geringe Bargeldsumme sowie Ausweispapiere. Trotz anschließender Fahndung blieb der Täter unentdeckt.

Der Täter soll zwischen 1,60 und 1,75 Meter groß sein, eine normale Statur haben und eine graue Softshell-Jacke tragen. Zudem soll er einen Rucksack dabei gehabt haben.

Info: Sachdienliche Hinweis erbittet die Kriminalpolizei Heidelberg unter der 0621/174-4444.