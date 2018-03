Heidelberg. (pol/mare) Ist es nur Zufall oder eine gezielte Tat? Das fragt sich momentan die Polizei im Falle eines schwarzen BMW Z4. Denn bereits zum vierten Mal beschädigt wurde zwischen Sonntag, 19 Uhr, bis Montag gegen 7.50 Uhr ein schwarzer BMW Z4. Dieser war in der Edinger Straße in Höhe der Mannheimer Straße vor einem Anwesen geparkt.

Ein Unbekannter hatte das Schloss der Fahrertür mit Klebstoff verklebt und damit zudem die Fensterscheibe beschmiert. Weiterhin wurde die komplette Beifahrerseite mit roter Farbe besprüht, sodass Gesamtsachschaden in Höhe von rund 5000 Euro entstand.

Der BMW wurde in den vergangenen Monaten bereits mehrfach in ähnlicher Weise beschädigt. Ob für die Taten derselbe Täter in Frage kommt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Heidelberg-Wieblingen unter Telefon 0 62 21 / 83 07 40 in Verbindung zu setzen. Auch das Polizeirevier Heidelberg-Süd nimmt Hinweise unter Telefon 0 62 21 / 3 41 80 entgegen.