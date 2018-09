Heidelberg. (pol/mare) Am Montagmorgen gegen 8.15 Uhr kam es in der Rudolf-Diesel-Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei entstand laut Polizeibericht Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro.

Ein 18-jähriger BMW-Fahrer wollte von dem Parkplatz eines Elektrofachmarktes herausfahren und stieß dabei mit einem anfahrenden 23-jährigen Ford-Fahrer zusammen. Dieser konnte eine Kollision nicht mehr verhindern.

Der BMW des 23-Jährigen wurde dabei so sehr beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde aber niemand.