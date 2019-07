Heidelberg. (pol/mare) Die Beute-Tour in Heidelberg endete für einen 27-jährigen Mann in der Nacht auf Samstag im Gefängnis. Das teilen die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Der junge Mann wird beschuldigt, zunächst einen Ladendiebstahl begangen zu haben und später in ein Restaurant und eine Wohnung eingebrochen zu sein. Er soll am Freitag gegen 22 Uhr einen Laden in Bergheim betreten und zwei Flaschen Wein gestohlen haben. Als er ohne zu bezahlen gehen wollte, wurde er vom Ladendetektiv angesprochen - er gab die Flaschen zurück.

Später zwischen 1.30 und 2.04 Uhr stieg er zunächst über ein Fenster in ein Lokal in der Altstadt ein. Das Fenster wurde dabei beschädigt.

Doch auch jetzt war sein Beutezug noch nicht zu Ende: Gegen 1.46 Uhr stieg er über ein gekipptes Fenster in eine Wohnung in der Altstadt ein. Doch er wurde von der Bewohnerin auf frischer Tat ertappt. Also flüchtete er. Auch hier wurde das Fenster beschädigt.

Die anschließende Fahndung war dann erfolgreich: Der 27-Jährige wurde von der Polizei festgenommen. Am Samstag ging es dann gleich vor den Richter, der Haftbefehl erließ.

