Heidelberg. (pol/rl) Am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr war ein 30-jähriger Audi-Fahrer im Czernyring unterwegs, als er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn abkam und in die dortige Grünanlage fuhr. Mehrere Sträucher und ein Baum wurden beschädigt. An dem Auto entstand rund 1500 Euro Sachschaden.

Dem Heidelberger wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.