Heidelberg. (pol/gun) In der Nacht auf Donnerstag hat eine Gruppe betrunkener Studenten in der Heidelberger Altstadt randaliert. Das schreibt die Polizei.

Was war geschehen: Den jungen Männern wurde kurz nach 23 Uhr der Zutritt zum Haus einer Studentenverbindung in der Plöck verwehrt. Daraufhin zog die Gruppe weiter in Richtung Altstadt und schlug an einem benachbarten Haus eine Scheibe ein.

Eine Bewohnerin, die durch das Klirren aufgeschreckt wurde und aus dem Fenster schaute, wurde anschließend aus der Gruppe heraus unflätig beleidigt. Von den Männern war zunächst nur bekannt, dass sie über ihren Jacken bunte Schärpen trugen.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Gruppe junger Männer im Alter zwischen 19 und 22 Jahren am Schloßberg ausfindig gemacht werden. Sie waren allesamt stark betrunken. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Beleidigung.