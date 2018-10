Heidelberg. (pol/run) Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag kurz nach 18 Uhr in der Bergheimer Straße wurde eine 54-jährige Autofahrerin leicht verletzt, an ihrem Auto entstand laut Polizei-Angaben ein Totalschaden.

Die Nissan-Fahrerin war stadtauswärts unterwegs, als sie nach der Einmündung Poststraße aufgrund der tief stehenden Sonne nach links in die dortige Baustellenabsperrung abkam.

Dabei kollidierte sie mit mehreren Verkehrsleitblöcken und prallte schließlich gegen einen massiven Betonsockel. Die 54-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert, eine Beifahrerin im Auto blieb unverletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 6.000 Euro.