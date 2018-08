Heidelberg-Bergheim. (pol/rl) Opfer eines Telefonbetrügers wurde der Mitarbeiter einer Tankstelle am Freitagabend herein. Kurz vor 18 Uhr rief der Betrüger in der Tankstelle an, gab sich als Mitarbeiter einer Lieferantenfirma aus. Er bat den Angestellten zunächst darum, ihm die Telefonnummer des Tankstellen-Betreibers zu geben, was er daraufhin auch tat.

Nachdem das Gespräch beendet war, wurde der Angestellte wenig später angerufen. Auf dem Display stand die Telefonnummer des Tankstellenbetreibers. Der Anrufer meldete sich dann auch mit dem Namen des Tankstellenbetreibers und teilte dem Mitarbeiter eine PIN mit. Er erzählte, dass bald der Mitarbeiter der Lieferantenfirma anrufen und sich mit der PIN legitimieren würde.

Kurz darauf rief dann der "Mitarbeiter" an und nannte die PIN. Danach wies er den Mitarbeiter an, ihm die PINs mehrerer Guthabenkarten verschiedener kommerzieller Internetplattformen wie "Steam" und "Paysafe" durchzugeben. Danach sollte er die entsprechenden Belege abheften. Der Tankstellenmitarbeiter gab daraufhin Karten-Codes im Wert von mehr als 2000 Euro an den Betrüger heraus.

Der Betrug fiel erst am Samstagmorgen auf, als eine weitere Mitarbeiterin der Tankstelle die abgehefteten Belege entdeckte und den Tankstellen-Betreiber verständigt hatte.