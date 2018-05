Heidelberg-Bergheim. (pol/red) - Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von rund 20.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend im Stadtteil Bergheim ereignete. Ein 21-jähriger Mann war kurz vor 21 Uhr mit seinem Citroen in der Mittermaierstraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs.

An der Kreuzung zur Bergheimer Straße, an der die Ampel außer Betrieb war, missachtete er das Stopp-Schild und fuhr in die Kreuzung ein. Dabei stieß er mit einem 68-jährigen Opel-Fahrer zusammen, der auf der Bergheimer Straße stadtauswärts fuhr.

Hierbei erlitt die 67-jährige Mitfahrerin im Opel leichte Verletzungen an der Schulter und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt, im Opel lösten gar die Seitenairbags aus.

Der Sachschaden wird laut Polizei auf rund 20.000 Euro geschätzt. Während der Opel noch zu einem nahegelegenen Parkplatz fahren konnte, musste der Citroen abgeschleppt werden. Da sich der Unfall unmittelbar auf den Straßenbahngleisen ereignete, war der Straßenbahnverkehr während der Unfallaufnahme kurzzeitig unterbrochen. Es ergaben sich jedoch keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.