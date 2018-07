Heidelberg-Bergheim. (pol/van) Weil ein Mann eine 23-Jährige im Bus belästigt haben soll, wird nun gegen ihn wegen sexueller Nötigung ermittelt. Das berichtet die Polizei.

Am Dienstagabend in einem Bus der Linie 33 soll es zu dem Vorfall gekommen sein. Die junge Frau stieg kurz nach 18 Uhr in den voll besetzten Bus. Der 51-Jährige stand dabei dicht neben der Frau. Er hatte nach Angaben der Beamten sein Geschlechtsteil unbemerkt entblößt und rieb es am Oberschenkel der Frau.

Diese wandte sich daraufhin Hilfe suchend an den Busfahrer, der geistesgegenwärtig die Türen verschloss und sofort die Polizei verständigte. Der zudringlich gewordene Mann konnte noch im Bus festgenommen werden.

Der 51-Jährige verhielt sich gegenüber den Beamten aggressiv, aufbrausend und unkooperativ und wies alle Anschuldigungen von sich.

Die Kriminalpolizei hat den Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.