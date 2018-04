Heidelberg-Bergheim. (pol/mare) Am Mittwoch gegen 1.30 Uhr verständigte ein aufmerksamer Bürger die Polizei, da er irgendwo in der Poststraße in Heidelberg eine Alarmanlage hören würde. Das berichten die Beamten.

Im Bereich des Alten Schwimmbades bei der Einkaufspassage stellten die alarmierten Polizisten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte vier Personen fest, die sich im Vorraum zu einem Lebensmittelgeschäft aufhielten. Die 16, 18, 21 und 22 Jahre alten Männer lösten nach erstem Ermittlungsstand den Alarm aus, da sie gegen eine Eingangstür zu einem Lebensmittelgeschäft traten.

Die Männer wurden vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte dauern an.