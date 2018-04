Heidelberg. (pol/mare) Über das Wochenende haben Unbekannte versucht, sich über die Eingangstür brachial Zugang zu einem Kosmetikstudio in Stadtteil Bergheim zu verschaffen. Das meldet die Polizei.

Ins Innere des Gebäudes in der Straße "Alte Glockengießerei" gelangten die Täter aber nicht. In welcher Höhe Sachschaden an der Türe entstand, ist derzeit noch nicht bekannt.

Als Tatzeit kommt Freitag, 16.30 Uhr, bis Montagmorgen gegen 9.30 Uhr in Betracht. Zeugen, die in dieser Zeit Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Telefon 06221/991700, in Verbindung zu setzen.