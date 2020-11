Heidelberg. (pol/mare) Am Montagnachmittag lag ein 35-jähriger betrunkener Mann in Bergheim auf den Straßenbahngleisen und blockierte hierdurch den Straßenbahnverkehr. Das berichtet die Polizei.

Ein Verkehrsmeister fand den 35-Jährigen, der in Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Stadtwerke" auf den Schienen lag, und verständigte die Polizei. Bis zu deren Eintreffen hatte er dem Betrunkenen bereits aufgeholfen und ihn von den Gleisen geholt. Zwischenheitlich stand der 35-Jährige an eine Steinmauer gelehnt, da er eigenständig nicht mehr stehen konnte. Der Mann schwankte hin und her. Zudem fiel es ihm schwer, den Anweisungen der Beamten zu folgen. Einen Alkoholtest lehnte er ab.

Da der betrunkene Mann in keinster Weise mehr in der Lage war, seinen Weg alleine fortzusetzen, wurde er in Gewahrsam genommen. Beim Einsteigen in das Transportfahrzeug trat der Betrunkene gegen die Schiebetür des Fahrzeugs und beschädigte diese.

Seinen Rausch konnte er schließlich in der Notarrestzelle des Polizeireviers Heidelberg-Mitte ausschlafen. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Zudem sieht er einem Kostenbescheid für den Aufenthalt in der Gewahrsamszelle entgegen.