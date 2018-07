Heidelberg. (pol/rl) Zu einem Einbruch in ein Restaurant in der Bahnhofstraße kam es am frühen Montag. Der Unbekannte hatte im Treppenhaus des Anwesens in Höhe der Landhausstraße eine Zugangstür aufgebrochen und war so in das Restaurant gelangt. Danach öffnete er den Wandtresor und entwendete daraus mehrere Tausend Euro. Mit dem Diebesgut ergriff er dann die Flucht.

Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Als Tatzeitraum kommt Mitternacht bis 12 Uhr in Frage. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der 06221/99-1700 melden.