Heidelberg. (pol/mare) In der Nacht auf Sonntag waren Vandalen an der Anlegestelle der "Weißen Flotte" unterwegs. Die Unbekannten warfen diverse Gegenstände in den Neckar. Unter anderem einen Bauzaun, vier Mülltonnen und eine mobile Toilette, wie die Polizei mitteilt.

Die Gegenstände wurden mittlerweile aus dem Wasser geborgen. Die Schifffahrt wurde durch dadurch nicht beeinträchtigt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Wasserschutzpolizei Heidelberg bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen können sich unter Telefon 06221/137483 melden.