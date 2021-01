Heidelberg. (pol/lyd) Am frühen Samstagabend wurden die Frontscheiben an zwei auf der Bundesstraße 37 in Heidelberg fahrenden Autos beschädigt, teilt die Polizei mit. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen Unbekannte gegen 19 Uhr mehrere kleine Kieselsteine von der über die B37 führenden Brücke "Wieblinger Weg".

Hierdurch wurden die Frontscheiben eines Citroen und BMW getroffen, die entsprechend beschädigt wurden. Hinweise zu den unbekannten Personen konnten bislang nicht erlangt werden.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Personen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter Telefon 06221/34180 in Verbindung zu setzen.