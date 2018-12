Heidelberg. (pol/mün) Ein 11-Jähriger wurde auf dem Weg zur Schule am Dienstagmogen im Heidelberger Stadtteil Handschuhsheim angefahren. Eine Skoda-Fahrerin soll den Radfahrer gegen 7.35 Uhr in der Steubenstraße übersehen haben. Dabei habe der Junge am Rad ein intaktes Licht gehabt und einen neonfarbenen Helm getragen, wie die Polizei in ihrer Mitteilung betont.

Bei dem Sturz wurde der 11-Jährige leicht verletzt und von einem Rettungswagen versorgt, in eine Klinik musste er nicht.