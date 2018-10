Heidelberg. (pol/van) Auf das Fahrzeug einer chinesische Reisegruppe haben es am Montagabend Autodiebe abgesehen, wie die Polizei berichtet. Das Auto mit einem HH-Kennzeichen war in einem Parkhaus am Friedrich-Ebert-Platz gegen 17 Uhr abgestellt worden.

Als die Gruppe gegen 19 Uhr wieder zu dem Auto kam, stellte sie den Diebstahl mehrerer im Kofferraum deponierten Gegenständen fest. Darunter befanden sich ein Laptop der Marke Dell, eine Digitalkamera der Marke Canon, eine Damenhandtasche sowie mehrere Damenbekleidungsstücke im Gesamtwert von fast 6000 Euro.

Ob es sich um einen oder mehrere Diebe handelt und wie sich der/die Täter Zugang zu dem Wagen verschafft hat/haben, ist derzeit noch unklar und wird von der Polizei überprüft. Hinweise gehen an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Telefon 06221/99-1700.