Heidelberg. (pol/mare) Sachschaden von über 1000 Euro verursachte ein unbekannter Autofahrer im Parkhaus P4. Das teilt die Polizei mit.

Beim Ein- oder Ausparken in der Tiefgarage des Darmstädter-Hof-Centrums in der Fahrtgasse hatte er einen blauen Dacia gestreift. Der Verursacher machte anschließend sich aus dem Staub. Der Besitzer des Dacia hatte sein Auto am 24. Oktober dort abgestellt und den Schaden am 30. Oktober vor dem Wegfahren entdeckt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/1744140 bei der Verkehrspolizei zu melden.