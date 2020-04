Heidelberg. (pol/mün) Ein Linienbus der RNV wurde am Dienstagmittag in einen Unfall verwickelt. Gegen 12.30 Uhr wollte der Fahrer von der Bismarckstraße auf den Bismarckplatz einbiegen. Dabei wurde er am Heck von einem roten Auto gestreift. Das Auto mit Heidelberger Kennzeichen fuhr aber danach einfach in Richtung der Rohrbacher Straße davon.

Am Linienbus entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Zeugen können sich bei der Verkehrspolizei Heidelberg unter der Rufnummer 0621/1744111 melden.