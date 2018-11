Heidelberg. (pol/van) Ein Amokalarm an der Internationalen Gesamtschule Heidelberg war offenbar ein Fehlalarm, wie die Polizei berichtet. Eine Schulpraktikantin hatte am Dienstagvormittag um 11.17 Uhr in dem Gebäude versehentlich den Alarm ausgelöst. Das war bereits wenige Minuten danach bekannt geworden. Mehrere Beamte hatten zuvor die Schule betreten und durchsucht, sämtliche Schüler sich in den Klassenräumen eingeschlossen.