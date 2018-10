Heidelberg. (pol/mün) Smartphones im Wert von etwa 10.000 Euro und etwas Bargeld wurden am Wochenende aus der Filiale eines Mobilfunkanbieters in der Heidelberger Hauptstraße gestohlen. Nach Angaben der Polizei brach der Täter zwischen Samstag (18 Uhr) und Montag (9.45 Uhr) in das Geschäft ein.

Der Täter kam über den Innenhof in eine Toilette. Dort durchbrach er die Leichtbauwand und kam so in den Aufenthaltsraum der Filiale. Dort wurden dann mehrere Schränke aufgebrochen.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen können sich unter der Rufnummer 06221/991700 melden.