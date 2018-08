Heidelberg. (pol/mare) Eine 64-jährige Frau wurde am Donnerstag von einem Unbekannten um einen kleineren Bargeldbetrag betrogen. Das berichtet die Polizei.

Der etwa 50 Jahre alte Mann sprach die Frau gegen 18.30 Uhr in der Ortenauer Straße in Rohrbach an unter dem Vorwand, ein alter Bekannter zu sein. Er bestätigte den von ihr vermuteten Namen und erschlich sich so das Vertrauen der Dame.

Eine Notlage vortäuschend, erleichterte er die hilfsbereite Frau um einen kleineren Bargeldbetrag. Erst der spätere Kontakt mit dem tatsächlichen Bekannten brachte den Betrug ans Licht, weshalb sich die 64-Jährige an die Polizei wandt.

Sie beschrieb den Betrüger wie folgt: etwa 50 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, kurzes, lichtes und helles Haar, leicht untersetzt, bekleidet war er mit grauem Anzug und hellem Hemd, er sprach Hochdeutsch.

Personen die den Mann gesehen haben oder selbst von ihm angesprochen wurden, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Heidelberg-Süd, Telefon 06221/34180, zu wenden.