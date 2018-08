Heidelberg. (pol/rl) Bei einem Sturz im Bruchhäuser Weg hat sich am Montagmorgen ein 52-jähriger Radfahrer schwer verletzt. An einer Kreuzung in Höhe der Kirchheimer Höfe hatte der Radler um 9.15 Uhr stark gebremst um einem von rechts kommenden Autofahrer die Vorfahrt einzuräumen. Dabei stürzte der Mann und verletzte sich schwer. Zu einem Zusammenprall mit dem Wagen kam es dabei nicht.

Der Radfahrer wurde vor Ort vom Notarzt versorgt und kam dann per Rettungswagen in eine Klinik.