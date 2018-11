Heidelberg. (pol/mare) 1,5 Kilogramm Haschisch und hunderte Subutex-Tabletten: Das fanden Beamte in der Wohnung eines 52-jährigen Mannes in Heidelberg. Der mutmaßliche Dealer wanderte dafür hinter Gitter, wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen.

Der Mann stehe demnach in Verdacht, zumindest seit Oktober 2018 illegalen Handel mit den Betäubungsmitteln betrieben zu haben. Die Abnehmer sind der Polizei noch nicht bekannt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen den 52-Jährigen erlassen. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt und dann in ein Gefängnis eingeliefert.