Heidelberg. (pol/van) Zu einem Unfall ist es am Mittwoch gegen 13 Uhr in der Bergheimer Straße/Thibautstraße gekommen. Wie die Polizei berichtet, soll der 49-jährige Ford-Fahrer aus Unachtsamkeit eine Kollision mit einer in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn verursacht haben. Verletzte gab es nach Angaben der Beamten keine, der Sachschaden beläuft sich auf rund 18.000 Euro. Der Schienenverkehr war bis gegen 13.45 Uhr blockiert.

Bei der Unfallaufnahme gab der 49-Jährige an, seinen Führerschein "vergessen" zu haben. Eine Recherche ergab allerdings, dass ihm die Fahrerlaubnis kürzlich entzogen worden war. Ihn erwartet nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.