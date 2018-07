Heidelberg. (pol/mün) Ein Fahrer der Buslinie 34 verursachte am Montag gegen 6.30 Uhr einen Unfall auf der Ziegelhäuser Landstraße im Heidelberger Stadtteil Neuenheim. Nach ersten Informationen der Polizei soll er zu weit nach rechts gekommen sein. Das Fahrzeug habe erst eine Mülltonne touchiert, die wurde dann zwischen Hauswand und Bus eingeklemmt.

An dem Bus sprangen Glasscheiben auf der Einstiegsseite und zwei Fahrgäste wurde durch umherfliegende Splitter leicht verletzt, so die Polizei. Ein Fahrgast wurde zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht.

Durch den Unfall etwa 200 Meter vor dem Wehrsteg auf der Fahrtseite von Ziegelhausen nach Neuenheim kam es zu einem Rückstau. Die Polizei regelte den Verkehr an der Unfallstelle.

Seit acht Uhr sind die Aufräumarbeiten beendet, die Glassplitter mussten von der Fahrbahn entfernt werden.

Der Sachschaden soll sich auf etwa 10.000 Euro belaufen.

Update: 9. Juli 2018, 9.15 Uhr