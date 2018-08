Heidelberg. (pol/rl) Unter dem Vorwand auf die Toilette zu müssen, verschaffte sich am Montag ein 30-Jähriger um 10.30 Uhr Zutritt zur Wohnung einer 77-Jährigen in der Bergstraße. Der Mann hatte bei der Frau einigen Wochen zuvor Gartenarbeiten verrichtet, weshalb sie sich nichts dabei dachte. Der 30-Jährige ging nun auf die Toilette und die Frau mit ihrem Ehegatten in den Garten.

Weil der 30-Jährige nach mehreren Minuten nicht wieder kam, schaute die Frau in der Wohnung nach. Dort stellte sie fest, dass der Mann sich im Flur aufhielt, woraufhin sie ihn aus dem Haus bat. Danach bemerkte sie, dass eine Schmuckdose mit Inhalt im Wert von mehreren tausend Euro fehlte.

Die sofort alarmierte Polizei konnte den 30-Jährigen trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht fassen. Weil die Frau den Mann aber gut beschreiben konnte und sich Notizen zu den Gartenarbeiten vor einigen Wochen gemacht hatte, konnte das Polizeirevier Heidelberg-Nord den Täter identifizieren. Es folgte eine Anzeige wegen Diebstahls.