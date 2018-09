Heidelberg. (pol/rl) Mit einer renitenten Ladendiebin hatte es die Polizei am Donnerstagabend zu tun. Die 30-Jährige hatte in einem Einkaufsmarkt in der Felix-Wankel-Straße Getränke und Obst gestohlen. Als sie gegen 18.50 Uhr auf dem Parkplatz ins Auto stieg, wurde sie von dem 27-jährigen Ladendetektiv auf den Diebstahl angesprochen.

Sie ignorierte den Detektiv, parkte rückwärts aus und fuhr davon. Beim Ausparken wurde der 27-jährige "weggeschoben" und verletzte sich dabei leicht an der Hand und am Fuß. Als die Frau vom Parkplatz fuhr, kam es beinahe noch zu einem Unfall.

Die Polizei traf die Frau kurze Zeit später an ihrem Wohnort im Auto an. Hier weigerte sich die 30-Jährige auszusteigen und hielt sich am Lenkrad fest. Die Beamten mussten die Frau "mit Zwang" vom Lenkrad lösen. Danach brachten sie die Frau zum Polizeirevier. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung kam sie wieder auf freien Fuß.

Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischem Diebstahl, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Straßenverkehrsgefährdung. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 06221/34180 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.