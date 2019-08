Heidelberg. (pol/geko) Ein 27-Jähriger war am Donnerstagabend im Stadtteil Pfaffengrund mit einem Elektrorollstuhl unterwegs als er mit einer Fußgängerin zusammenprallte, meldet die Polizei.

Der Mann war mit seinem elektrischen Rollstuhl auf dem Rad- und Fußweg der Straße "Am Bahnbetriebswerk" in Richtung Eppelheim unterwegs. Dabei stieß er mit einer Fußgängerin zusammen, die in die gleiche Richtung lief. Der 27-Jährige kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fiel aus dem Rollstuhl und stürzte die Böschung hinab.

Dabei zog er sich mehrere Knochenbrüche an Hüfte und Bein zu. Er wurde in Krankenhaus gebracht. Die Fußgängerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, wurde aber nach ambulanter Behandlung wieder entlassen.

Zeugen zufolge war der Rollstuhl-Fahrer mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Der Tacho zeigte eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 30 km/h an. Eine Versicherung bestand jedoch nicht. Auch der Fahrer hatte keine erforderliche Fahrerlaubnis. Der Roller wurde sichergestellt und wird nun technisch überprüft. Insbesondere wird auf dem Prüfstand die mögliche Höchstgeschwindigkeit ermittelt.

Gegen den 27-Jährigen wird nun wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.