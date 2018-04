Heidelberg. (pol/mün) Eine 26 Jahre alte Radfahrerin wurde am Mittwochabend in der Kurfürstenanlage verletzt. Ein Opel-Fahrer war gegen 18.40 Uhr aus der Landhausstraße eingebogen und mit der Frau zusammengestoßen. Sie war auf dem Radweg der Kurfürstenanlage entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Römerkreisel unterwegs, berichtet die Polizei,

Die Frau stürzte und zog sich Prellungen zu. Sie wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Zusammenstoß war lediglich geringer Sachschaden entstanden.