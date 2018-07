Heidelberg. (pol/mare) Der Polizei wurde am Samstagabend gegen 22.30 Uhr am Neckarvorland im Bereich "Drei Steine" eine Schlägerei zwischen mehreren Personen gemeldet. Laut Polizeibericht habe ein 24-jähriger Mann auf einem 22-Jährigen mit einer Eisenstange auf den Kopf geschlagen. Dieser erlitt dadurch eine Platzwunde und lag stark blutend auf dem Boden, als die Polizisten eintrafen. Die Verletzungen mussten in einem nahegelegenen Krankenhaus ärztlich versorgt werden.

Die Tatbeteiligung weiterer Personen, deren Personalien feststehen, sowie die genauen Hintergründe der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen von Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Nord.

Hinweise werden unter Telefon 06221/45690 erbeten.