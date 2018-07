Heidelberg. (pol/van) Weil ihm vorgeworfen wird, mehrere Diebtähle begangen zu haben, sitzt ein 24-Jähriger derzeit in Untersuchungshaft. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Der Mann soll zunächst am 28. Juni zusammen mit zwei Mittätern in einem Warenhaus am Bismarckplatz an fünf Sonnenbrillen die angebrachten Sicherungsetiketten entfernt und die Brillen anschließend in ihre Hosen gesteckt haben. Danach sollen er und seine Mittäter ohne zu bezahlen das Warenhaus verlassen haben.

Wenige Tage später, kurz nach seiner Entlassung aus dem polizeilichen Gewahrsam, hat er offenbar versucht, an der Straßenbahnhaltestelle "Rohrbach-Süd" mit einem Kantholz das Schloss eines abgestellten Fahrrades aufzubrechen, um das Rad zu entwenden. Dabei wurde er von einem Zeugen beobachtet. Polizeibeamte nahmen den Langfinger noch auf frischer Tat fest.

Der 24-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeireviers HD-Mitte dauern an.