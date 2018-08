Heidelberg. (pol/mün) Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zu Mittwoch eine 24 Jahre alte Frau an einer Leihfahrrad-Station in der Innenstadt angegriffen. Als die Frau gegen 0.22 Uhr in der Sofienstraße war, wurde sie plötzlich von hinten zu Boden gestoßen und festgehalten.

Laut Polizei gelang ihr es, sich zu befreien und um Hilfe zu rufen. Der Angreifer ließ darauf von der verletzten Frau ab und flüchtete.

Der Täter soll etwa 1,70 Meter groß und etwa 25 Jahre alt sein sowie einen stabilen, untrainierten Körperbau haben. Seine dunklen Haare seien zurückgegelt und er habe ein helles T-Shirt, eine dunkle lange Sporthose und Sportschuhe getragen.

Zeugen sollen sich unter der Rufnummer 06221/991700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte melden.